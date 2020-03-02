Евросоюз объявил "высокий" уровень риска из-за коронавируса

По состоянию на 2 марта в Евросоюзе COVID19 инфицировались более 2100 человек.

Европейский центр по профилактике и контролю болезней (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) в понедельник, 2 марта, повысил уровень риска заражения коронавирусом "от умеренного до высокого".

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

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"ECDC объявил, что уровень риска повысился "от умеренного до высокого" для людей в Европейском Союзе. Другими словами, вирус продолжает распространяться", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Согласно обнародованной обновленной оценке ECDC, риск заражения коронавирусом в странах ЕС, Европейского экономического пространства (ЕЭП) и в Великобритании - "от умеренного до высокого". Ранее ведомство оценивало уровень риска как умеренный. Также "от умеренного до высокого" оценивается риск возникновения в этих странах новых очагов вроде на севере Италии.

Также центр оценивает как высокий уровень риска заражения коронавирусом в странах, где зафиксировали его распространение.

По данным ECDC, по состоянию на утро 2 марта в странах ЕС, ЕЭП, Великобритании, Монако, Сан-Марино и Швейцарии зафиксированы 2199 случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев по-прежнему наблюдается на севере Италии. В целом, в этой стране коронавирусом заразились 1694 людей. В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 10:00 2 марта зафиксировано уже 150 случаев.