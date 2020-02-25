Компания из США заявила о создании вакцины от коронавируса

Первые результаты испытаний могут появиться в июле или августе. Если они будут успешными, в широком доступе вакцина появится в течение нескольких месяцев после этого.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19.

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Как сообщил разработчик, первая партия ампул с вакциной была направлена в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) для испытания на людях, передает kommersant.

Вакцина, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса, - всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над созданием лекарства работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.

Как сообщил в интервью The Wall Street Journal директор NIAID Энтони Фоси, испытания вакцины должны начаться в апреле. Для этого будут приглашены 20–25 здоровых добровольцев, им введут две дозы вакцины, чтобы оценить ее безопасность и формирование иммунного ответа, необходимого для защиты от вируса. Первые результаты испытаний могут появиться в июле или августе. Если они будут успешными, в широком доступе вакцина появится в течение нескольких месяцев после этого.

По последним данным, в Китае от COVID-19 погибло более 2,6 тыс. человек, выздоровело более 27 тыс. человек, заразилось свыше 77 тыс. Новыми очагами заражения вирусом за последние дни стали Италия, Южная Корея и Иран.