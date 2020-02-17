За пределами Китая насчитывается 694 больных коронавирусом – ВОЗ

Также зафиксированы три смертельных случая.

Всемирная организация здравоохранения проинформировала, что по состоянию на понедельник, 17 февраля, количество инфицированных коронавирусом за пределами Китая составило 694 человека.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

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Отмечается, что случаи заражения коронавирусом Covid-19 выявлены в 25 странах. При этом, подчеркнули в ВОЗ, зафиксированы три смертельных случая.

"По мере поступления дополнительных данных из Китая, мы начинаем получать более четкое представление о вспышке, как она развивается и куда ее можно направить", - говорится в сообщении.

"Outside #China, WHO has received reports of 694 #COVID19 cases from 25 countries & three deaths.



As more data comes in from 🇨🇳, we're starting to get a clearer picture of the outbreak, how it's developing & where it could be headed"-@DrTedros#coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 17, 2020

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому вирусу официальное название Covid-19.

По состоянию на утро 17 февраля в Китае зафиксировано 70 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, от болезни умерли 1770 человек.