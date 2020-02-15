Коронавирус из Китая: в Пекине ввели 14-дневный карантин для прибывших

Отказавшиеся от карантина будут привлечены к ответственности.

В столице Китая Пекине ввели 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в город.

Об этом сообщает Reuters.

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Таким образом местные власти пытаются сдержать вспышку коронавируса.

"С этого момента все те, кто вернулся в Пекин, должны оставаться дома или подчиняться групповому наблюдению в течение 14 дней после прибытия. Те, кто отказывается принимать домашнее или централизованное наблюдение и другие меры профилактики и контроля, будут нести ответственность в соответствии с законом", - говорится в заявлении.

О том, будут ли распространятся ограничения на прибывших в Пекин иностранцев, не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в мире насчитывают более 60 тысяч людей с вирусом и большинство из них в Китае.