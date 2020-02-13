В Китае за сутки рекордно выросло число смертей от коронавируса

Жертвами коронавируса в Китае стали уже почти 1 400 человек.

В Китае за сутки от коронавируса погибли 254 человека, что является рекордно резким всплеском по количеству жертв за сутки с начала эпидемии.

Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что число погибших в Китае достигло 1 367 человек. Количество подтвержденных случаев увеличилось на 1 552 до 59 804.

Такие цифры были зафиксированы после того, как в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения вируса, стали использовать новый метод диагностики инфицированных, что позволяет ускорить процесс выявления коронавируса.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому коронавирусу название COVID-19.