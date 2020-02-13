Впервые коронавирус из Китая зарегистрировали в Лондоне

Заболевшую женщину госпитализировали. Это уже 9 случай заражения новым типом коронавируса в Великобритании.

В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Женщина, которая прилетела из Китая несколько дней назад, начала испытывать симптомы заболевания вскоре после прибытия и обратилась к врачу.

В среду ее диагноз подтвердился. Сейчас пациентка находится в инфекционном отделении больницы Сент-Томас.

Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 февраля зарегистрировано 44 тысячи 653 зараженных пневмонией через коронавирус COVID-19, количество умерших достигло 1113 человек.