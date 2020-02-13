цей матеріал доступний українською

Впервые коронавирус из Китая зарегистрировали в Лондоне

09:35, 13 февраля 2020
Зарубежные новости
67 0
REUTERS

Читайте такжеНа круизном лайнере Diamond Princess выявили еще 44 случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Женщина, которая прилетела из Китая несколько дней назад, начала испытывать симптомы заболевания вскоре после прибытия и обратилась к врачу.

В среду ее диагноз подтвердился. Сейчас пациентка находится в инфекционном отделении больницы Сент-Томас.

Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 февраля зарегистрировано 44 тысячи 653 зараженных пневмонией через коронавирус COVID-19, количество умерших достигло 1113 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter