"Люди напуганы": белоруска рассказала о ситуации в закрытом из-за вируса Ухане

По словам девушки, всем советуют избегать места скопления людей.

Белоруска Кристина, которая живет в закрытом из-за распространения опасного коронавируса нового типа китайском городе Ухане, рассказала о том, что там происходит в данный момент.

Об этом пишет «Радио «Свобода».

Читайте такжеВ Китае разработали метод лечения коронавируса - СМИ«Город закрыли для въезда и выезда. Все способы передвижения заблокированы. Я позавчера выходила на улицу, чтобы забрать у курьера заказанные фрукты, и не встретила ни одного человека в окрестностях. Было 7 часов вечера, – рассказала девушка. – Ни один вид транспорта не работает: ни метро, ​​ни автобусы, ни такси. Ничего. Школы закрыты, половина магазинов также не работает. Государственные учреждения закрыты. Работают только больницы и клиники».

По ее словам, власти настоятельно рекомендуют избегать места скопления людей.

«Только что по громкой связи объявили, что будут с вертолета распылять химикаты над городом от вируса, и лучше не появляться на улице… Могу сказать, что люди напуганы, паника есть даже среди местных», – отметила Кристина.

При этом она отметила, что до последнего старалась не поддаваться эмоциям и рассудительно смотреть на обстоятельства.

«Но день назад у меня была ужасная паника. От безысходности… Выехать невозможно. И огромный риск заболеть именно на вокзалах, в аэропортах… Единственное, что я могу сделать – это позаботиться о себе и сделать все возможное, чтобы не заболеть… Пока выхода из ситуации нет. Остается только ждать и верить в лучшее», – добавила девушка.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай закрыл второй город из-за смертельного коронавируса.