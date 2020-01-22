Ученые назвали самый полезный для человека вид спорта
19:57, 22 января 2020Зарубежные новости
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Оказывается это не бег и ходьба.
Плавание снижает уровень риска смерти у пловцов на 50% \ Фото УНИАН
Ученые назвали самый полезный вид спорта на планете - таковым является плавание.
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Ученые отметили, что оно способствует увеличению продолжительности жизни, а также повышает кардиореспираторную выносливость, которая помогает сердечно-сосудистой системе выдерживать физическую нагрузку, передает ТСН со ссылкой на Express.
Плавание снижает уровень риска смерти у пловцов на 50%, чем у бегунов и любителей ходьбы. Это было обнаружено после результатов исследования, в котором приняли участие 40 тыс. мужчин в возрасте от 20 до 90 лет. За ними следили целых 32 года.
Кроме того, ученые отмечают, что плавание полезно для тех, кто имеет хронические заболевания и восстанавливается после травм и операций.
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