Эксперт рассказала, кому нельзя есть плавленый сыр

Ограничить употребление этого продукта необходимо и тем, кто имеет проблемы с обменом веществ.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде плавленого сыра.

Этот продукт — обычный сыр, на который оказали воздействие солями-плавителями — фосфатами. Об этом эксперт рассказала в комментарии ВМ.

По ее словам, чрезмерное употребление плавленого сыра может привести к тому, что содержащиеся в нем фосфаты вступят во взаимодействие с организмом человека и начнут вымывать кальций.

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Еще одной опасностью плавленого сыра врач назвала его высокую калорийность. Поэтому их не рекомендуется употреблять людям, страдающим ожирением или атеросклерозом.

Кроме того, ограничить употребление этого продукта необходимо и тем, кто имеет проблемы с обменом веществ.

Также из-за повышенного количества соли, которое содержится в плавленом сыре, он противопоказан при гипертонии.

"Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии, связанной, в свою очередь, с атеросклерозом. Я также рекомендую тем, у кого проблемы с кальцием, заменить в своем рационе плавленый сыр на обычный твердый по причине уже упомянутых мною фосфатов. Осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты", - подытожила Соломатина.

Ранее врачи предупредили, что наваривать холодец на неделю не стоит. Лучше сварить на день-два, но быть уверенным, что вы не отравитесь. И то при условии, что вы правильно его приготовили.