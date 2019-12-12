Ученые объяснили, почему нельзя спать днем

К выводу о смертельной опасности дневного и продолжительного ночного сна пришли китайские ученые.

Люди, которые спят днем или 9 и более часов ночью, имеют повышенный риск инсульта.

К такому выводу пришли китайские ученые после исследований в течение 6 лет при участии 31 тысячи 750 человек, средний возраст которых составлял 62 года, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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В начале наблюдений у добровольцев не наблюдались инсульты и другие проблемы со здоровьем. Всего было зарегистрировано 1 тыс. 557 случаев инсульта.

Ученые выяснили, что 8% участников дремали 90 минут и дольше, а 24% спали 9 и больше часов в сутки. Последние характеризовались повышенным риском инсульта — на 23% выше, чем у тех, кто спал от 7 до 8 часов в сутки. При этом тем, кто спал долго и дремал днем, инсульт грозит на 85% чаще.

Ранее американские ученые выяснили, что люди, у которых внезапная остановка сердца случилась в выходные дни, выживут с меньшей вероятностью, чем те, у кого сердце остановилось в будние дни.