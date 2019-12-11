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Впервые в мире врачи пересадили сердце, которое перестало биться (видео)

21:56, 11 декабря 2019
Зарубежные новости
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Никто в мире такого еще не делал. Согласно медицинским правилам, пересаживать орган от донора можно, только когда смерть констатирована, но сердце еще пульсирует. На это у врачей, как правило, считанные секунды. На этот раз сердце удалось запустить аж после 13 минут остановки.

Как сообщается, с новым органом теперь будет ходить 61-летний мужчина. Новое сердце ему досталось от погибшего в результате ДТП.

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Теги: #Австрия#операция