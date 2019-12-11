Впервые в мире врачи пересадили сердце, которое перестало биться (видео)
21:56, 11 декабря 2019Зарубежные новости
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Донорское сердце удалось запустить аж после 13 минут остановки.
В Вене врачи успешно провели трансплантацию сердца, которое перестало биться
В Вене врачи пересадили сердце, которое перестало биться.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Никто в мире такого еще не делал. Согласно медицинским правилам, пересаживать орган от донора можно, только когда смерть констатирована, но сердце еще пульсирует. На это у врачей, как правило, считанные секунды. На этот раз сердце удалось запустить аж после 13 минут остановки.
Как сообщается, с новым органом теперь будет ходить 61-летний мужчина. Новое сердце ему досталось от погибшего в результате ДТП.
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