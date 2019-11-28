Ученые рассказали, чего не стоит делать при попадании воды в уши

Избавиться от жидкости необходимо, поскольку она приводит к размножению бактерий и появлению инфекции.

Ученые из Корнельского университета (США) установили, что встряхивание головы при попадании жидкости в уши способно привести к повреждению мозга.

Избавляться от воды необходимо крайне осторожно, поскольку последствия могут оказаться весьма плачевными, передает ТТ-инфо.

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Во время исследования ученые использовали 3D-модели для изучения данного вопроса.

В ходе эксперимента установлено, что встряхивание головы при попадании воды в уши приводит к нагрузке на черепную коробку, которая в десять раз больше силы притяжения.

В результате человек может получить повреждения мозга. Однако избавиться от жидкости необходимо, поскольку она приводит к размножению бактерий и появлению инфекции.

Последствия подобного воздействия могут быть весьма плачевными: от воспаления ушной раковины до полной потери слуха.

Лучше всего обратиться к врачу. Эксперт оперативно удалит жидкость из ушной раковины с помощью специальных инструментов.

Ранее в Китае врачи нашли тараканов в ухе мужчины, который жаловался на боль.