Ученые доказали, что положительные мысли делают человека здоровее

Позитивное самовосприятие – это скорее признак не самолюбия, а здоровья, отметили ученые.

Позитивное мышление и позитивное самовосприятие очень благоприятно влияют на здоровье человека.

К такому выводу пришли ученые. По их словам, то же самое можно сказать и о еде. Например, тот, кто думает, что потребляет много калорий, ощущает себя сытым, пишет Tages-Anzeiger, передает "Обозреватель".

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Отмечается, что такую форму самовосприятия исследователи называют "субъективной идеологией". Они уверяют, что положительные мысли о собственных способностях помогают "расширить представление о собственной ограниченности".

При этом ученые объясняют, что речь идет не об обычных формулах мотивации, а о явных преимуществах для здоровья. Таким образом, позитивное самовосприятие – это скорее признак не самолюбия, а здоровья.