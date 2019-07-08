Врачи объяснили, когда нельзя есть бананы

Если у человека повышенное давление, есть гипертония, есть бананы не нужно.

По данным Harvard Health Publications, даже абсолютно здоровые люди после употребления бананов могут пострадать от вздутия живота и пищевой аллергии.

Врачи рассказали о том, в каких случаях нельзя есть бананы, передает MedikForum.

При варикозе и болезни сердца. Бананы содействуют выведению жидкости из организма и тем самым увеличивают густоту крови. Поэтому их, по мнению медиков, нельзя есть при тромбофлебитах и варикозном расширении вен, а также людям, которые перенесли инфаркты и инсульты, страдающим от ишемической болезни сердца.

При диабете. При сахарном диабете ограничивается употребление спелых плодов, но при этом для диабетиков хорошей пищей являются незрелые и вареные бананы.

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При гипертонии. Если у человека повышенное давление, есть гипертония, есть бананы не нужно. Напомним, они способствуют сгущению крови.

При раздраженном кишечнике. У некоторых людей бананы вызывают отток желчи, ведут к накоплению газов и вздутию живота. Их употребление не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника.

При проблемах с пищеварением. Люди, у которых есть проблемы с желудком, тоже могут пострадать из-за бананов, после которых повышается кислотность желудочного сока. Врачи предупреждают: бананы нельзя есть натощак и запивать водой.

При ожирении. Искусственное дозревание бананов способствует тому, что часть содержащихся в них сложных углеводов, таких как крахмал и клетчатка, конвертируются в углеводы с высоким гликемическим индексом, то есть, провоцирующим рост уровня сахара в крови, при котором замедляется метаболизм, и активно размножаются жировые клетки. При критических проблемах с весом есть бананы нельзя.