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Названа опасность чрезмерного потребления соли

13:46, 01 июля 2019
Зарубежные новости
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Нужно снижать потребление соли / фото pixabay.com

Употребление чрезмерного количества соли может привести к образованию метеоризма или скопления газов в кишечнике, как показало исследование.

Группа ученых провела повторный анализ большого объема информации по крупному клиническому исследованию, которое затронуло два десятилетия наблюдений. В ходе этого анализа было доказано, что повышенный уровень соли в рационе приводил к росту случаев метеоризма среди участников наблюдений, передает MedikForum.

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Также было установлено, что диета с высоким содержанием клетчатки увеличивала проблему метеоризма, по сравнению с питанием, имеющим низкий уровень пищевых волокон.

Авторы исследования отмечают, что вздутие или метеоризм — это одна из наиболее распространенных жалоб на желудочно-кишечную систему, с которой люди обращаются к врачам.

Метеоризм, или вздутие, - это расстройство, которое сопровождается скоплением избыточного количества газов в кишечнике. Производство этих газов может быть следствием влияния газопроизводящих кишечных бактерий, которые расщепляют волокна.

Ранее ученые заявили, что для ускоренного похудения необходимо ограничить потребление соли.

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