Ученые предупредили о серьезных последствиях нехватки сна

У людей, которые мало спят, снижается уровень трех физиологических регуляторов в крови. А эти компоненты играют важную роль в деле поддержания здоровья сосудов.

Исследование показало, что расходующие на сон менее 7 часов в день люди обладают более высоким риском инфарктов, а также других болезней сердца и сосудов.

Невысокая продолжительность сна снижает в крови уровень трех физиологических регуляторов или микроРНК, которые воздействуют на выраженность генов и играют очень важную роль в деле сохранения сосудистого здоровья, передает MedikForum.

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Авторы исследования взяли анализы крови у небольшой группы здоровых мужчин и женщин в возрасте от 44 до 62 лет. Все они подробно отвечали о качестве сна и его продолжительности. Половина добровольцев расходовала на сон от 7 до 8,5 часов каждую ночь, а вторая половина - не более 5-6,8 часов. Ученые измерили выраженность 9 микроРНК (miR), которые ранее были связаны с воспалительными процессами, функционалом иммунной системы или здоровьем сосудов.

Выяснилось, что чем меньше продолжительность сна у человека, тем ниже уровень циркулирующих в крови miR-125A, miR-126 и miR-146a. Эти показатели в группе людей, которые спали меньше остальных, были снижены на 40-60%. А вот у тех, кто спал не менее 7 часов, они оставались в норме, обеспечивая дополнительную защиту от сердечно-сосудистых болезней.

Ранее ученые выяснили, что если люди недополучают всего 16 минут сна, то это уже негативно влияет на их работоспособность на следующий день, как продемонстрировали наблюдения.