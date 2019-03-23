Ученые установили, что мужчины и женщины ощущают боль по-разному

Ученые выявили различия в болевых сигналах, которые поступают в спинной мозг мужчин и женщин при хронической боли.

Более 50 млн человек по всему миру страдают от хронического болевого синдрома. Это ведущая причина инвалидности во многих западных странах.

Читайте такжеНазваны самые сильные виды боли

При этом женщины намного чаще мужчин страдают от таких хронических болезней, как артрит, фибромиалгия и мигрень, передает Би-би-си. На сегодняшний день большинство болеутоляющих и противовоспалительных средств, которыми пользуются врачи, являются производными опиума или салициловой кислоты, Они неплохо купируют болевые приступы, но слабо воздействуют на хронические боли, длящиеся в течение нескольких месяцев и даже лет.

Однако теперь появились сведения, что мужчины и женщины имеют различные биологические механизмы болевого синдрома - а это означает, что они по-разному реагируют на различные лекарственные средства и возможно создание анестетиков, прицельно работающих с учетом пола пациента.

До недавнего времени лабораторные исследования по поиску новых болеутоляющих средств проводились в основном на крысах и мышах мужского пола. В результате получались искаженные результаты, которые приводили к появлению на рынке лекарств, которые мало действуют на женщин.

Недавняя статья в журнале Brain, написанная группой ученых из Университета штата Техас в Далласе, выявила различия в болевых сигналах, которые поступают в спинной мозг мужчин и женщин при хронической боли.

Оказалось, что у мужчин с синдромом невропатической боли наиболее активными клетками оказались макрофаги, которые являются частью иммунной системы. У женщин же более активными были нейропептиды, то есть белковоподобные вещества, выделяемые нейронами.

"Это является первым прямым указанием на то, что боль у человека зависит от пола", - говорит Джеффри Могил, профессор невропатологии из Монреаля, который не участвовал в данном исследовании.