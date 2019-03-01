Опровергнут миф о пользе долгого сна на выходных

Если вы думаете, что в выходные отоспитесь за всю неделю, то не надейтесь.

Долгий сон в выходные не компенсирует нехватку сна в остальные дни недели.

К такому выводу пришли исследователи Колорадского университета в Боулдере, передает ВВС.

Ученые разделили волонтеров, не имевших проблем со здоровьем, на две группы и не разрешали им спать больше пяти часов в сутки.

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Одной группе не давали спать более пяти часов в течение всего эксперимента, а вторым позволялось досыпать в выходные.

В ходе эксперимента участники обеих групп стали чаще есть по ночам, набрали вес, и у них было отмечено ухудшение процессов метаболизма.

Также среди тех, кому нельзя было спать больше пяти часов, чувствительность к инсулину понизилась на 13%, а среди тех, кто мог высыпаться по выходным - снижение составило от 9% до 27%.

"Мы не обнаружили никаких положительных изменений в метаболизме тех, кому разрешалось спать по выходным", - говорит глава исследовательской группы Крис Депнер.

Ранее ученые выяснили, что полноценный обеденный перерыв полезен для здоровья, он положительно сказывается и на результатах труда.