Обнаружена смертельная опасность "опьянения" водой
Употребление слишком большого количества воды может быть опасным для здоровья.
Если вы пьете больше воды, чем могут обработать ваши почки, то возникают проблемы, потому что нарушается баланс натрия в организме, передает Business Insider.
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Ученые называют данное состояние "опьянение" водой. Оно затрудняет регулирование кровяного давления, может привести к повреждению функций мозга, коме и даже смерти.
Исследователи подчеркнули, что чрезмерная гидрация может быть так же опасна, как и обезвоживание. И наиболее уязвимыми считаются люди, испытывающие проблемы с почками.
Ранее ученые Технологического института Джорджии в США пришли к выводу, что даже незначительное обезвоживание может негативно повлиять на когнитивные способности.