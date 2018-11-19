Обнаружена смертельная опасность "опьянения" водой

Если вы пьете очень много воды, это опасно и чревато в том числе и летальным исходом.

Употребление слишком большого количества воды может быть опасным для здоровья.

Если вы пьете больше воды, чем могут обработать ваши почки, то возникают проблемы, потому что нарушается баланс натрия в организме, передает Business Insider.

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Ученые называют данное состояние "опьянение" водой. Оно затрудняет регулирование кровяного давления, может привести к повреждению функций мозга, коме и даже смерти.

Исследователи подчеркнули, что чрезмерная гидрация может быть так же опасна, как и обезвоживание. И наиболее уязвимыми считаются люди, испытывающие проблемы с почками.

Ранее ученые Технологического института Джорджии в США пришли к выводу, что даже незначительное обезвоживание может негативно повлиять на когнитивные способности.