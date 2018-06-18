Игроманию официально признали психическим расстройством

Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость в Международную классификацию болезней.

Игромания будет признаваться психическим расстройством, если длится в течение года и преобладает над другими интересами в жизни человека.

В понедельник, 18 июня, ВОЗ опубликовала первое издание Международной классификации болезней. В нем зависимость от цифровых и видеоигр описана как "модель упорного или периодической игрового поведения", которая становится настолько большой, что "преобладает над другими жизненными интересами", передает DW.

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Такое расстройство может быть диагностировано, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и других областях и наблюдается в течение как минимум 12 месяцев.

"Это позволяет понять, что заставляет людей болеть и умирать, а также принимать меры для предотвращения страданий и спасения жизней", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает агентство Reuters.

Обновленная МКБ-11 разрабатывалась в течение десяти лет и впервые опубликована в электронном виде. Теперь она насчитывает 55 тысяч заболеваний, травм и причин смерти. Ею руководствуются врачи по всему миру, а также она является "основой для определения тенденций и статистики в глобальном масштабе" в области здравоохранения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила медицинских работников по всему миру о появлении нового смертельного инфекционного заболевания, которое вызывается неизвестным патогеном.