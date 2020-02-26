Секс делает нас умнее, счастливее и моложе - исследования

Кроме того, секс способен поднять настроение, ведь в процессе наш мозг высвобождает целый "коктейль" гормонов.

Секс - это не только приятно, но и невероятно полезно. Занятие любовью "встряхивает" все тело: оно зажигает глаза, заставляет кожу сиять, улучшает сон и оказывает благотворное влияние на сердечную деятельность.Исследование, проведенное группой ученых из Университета Мэриленда, доказало, что регулярная сексуальная активность не только способствует образованию новых клеток в мозге, но и улучшает когнитивные способности — то есть вы думаете быстрее и лучше, пишет Cosmo.

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Ученые из Ратгерского университета выяснили, что у женщины во время оргазма активизируется примерно 30 (!) областей головного мозга. Для сравнения: кроссворды, судоку и другие интеллектуальные игры активизируют куда меньшее количество областей мозга.

Кроме того, секс способен поднять настроение, ведь в процессе наш мозг высвобождает целый "коктейль" гормонов. Оргазм сопровождает выработку нейротрансмиттеров серотонина и дофамина, который и отвечает в нашем организме за удовольствие и счастье.

А еще вам достанется порция окситоцина - "гормона любви", благодаря которому мы чувствуем большую нежность и привязанность по отношению к любимым людям.

Такой гормональный всплеск приводит к общему расслаблению, поднимает настроение, улучшает сон.

Исследование 2010 года подтверждает, что благодаря сексу увеличивается количество клеток в гиппокампе — области мозга, которая отвечает за долгосрочную память.

ДГЭА — это гормон, который непосредственно связан с процессами старения. Его можно получить естественным путем, просто занимаясь сексом. ДГЭА улучшает функции мозга, стимулирует появление новых мозговых клеток и, в качестве бонуса, оказывает положительный эффект на иммунную систему и состояние кожи.

Ранее УНИАН составил подборку из трех поз для секса по-быстрому.