Безопасный секс: как получить головокружительный оргазм (18+)

Помните о важности безопасного секса для вашего здоровья.

Очень важно помнить о том, что секс может приносить не только удовольствие, но и ряд опасных заболеваний. Поэтому не забывайте о безопасном интиме. Как это сделать, расскажет УНИАН.

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1. "Смотри, как я умею, и возбуждайся"

Иногда мужчина отказывается от использования презерватива, аргументируя это тем, что из-за этого он пропускает пиковый момент возбуждения или получают меньшее удовольствие. Сразу скажем, что второй "аргумент" - миф. Что касается первого: партнерша может в то время, как ее избранник надевает презерватив, заняться самоудовлетворением. Поверьте, это заведет мужчину очень сильно!

2. "Женская штучка"

Многие слышали о женских презервативах. У них, несомненно, есть плюсы. Например, партнерша может вставить его за несколько часов до секса, а не тратить на это время в момент страсти. Ваш мужчина, конечно же, это оценит. Занимайтесь сексом, используя женский кондом, во всех любимых позах!

3. "Шаловливые губки"

Не забывайте, что оральный секс также должен быть безопасным. Партнерша может надеть презерватив губами на член мужчины. Это подарит ему массу новых ощущений. Но будьте осторожны: не повредите целостность резинового изделия. Занимайтесь оральным сексом как всегда, но только с надеждой защитой!

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