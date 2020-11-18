Врач посоветовал тем, кто не верит в коронавирус, устроиться волонтерами в больницы и увидеть все своими глазами.

Врач-анестезиолог Сергей Дубров обратился к так называемым «атеистам COVID-19», которые отрицают существование болезни или сомневаются в ее реальной опасности. Специалист призвал граждан в случае заболевания не обращаться за помощью и «умирать дома».

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Обращение врача обнародовано в верифицированном Минздравом Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

В частности Дубров предложил тем, кто не верит в коронавирус, устроиться волонтерами в «ковидные» больницы и увидеть все своими глазами.

"Стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в отделениях интенсивной терапии. Рук не хватает, особенно младшего медперсонала. Думаю, суток или нескольких часов в реанимации с пациентами COVID-19 хватит..."ковидный атеизм" пройдет очень быстро", - отметил врач.

"Ну и большая просьба к COVID-атеистам: наверное, не обращаться за помощью, а просто умирать дома, синея. Если вы не верите в COVID, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", – подытожил он.

Коронавирус в Украине - статистика 18 ноября

В Украине за сутки обнаружили 12496 новых зараженных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране на COVID-19 заболели 570153 человека, 259079 выздоровели, 10112 - умерли.

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Автор: Дмитрий Захаров