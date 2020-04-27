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В Украине смертность от COVID-19 составляет более 2%, пик эпидемии ожидается в начале мая - Минздрав

13:31, 27 апреля 2020
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В ведомстве пик эпидемии прогнозируют на начало мая / фото УНИАН

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19, состоявшейся под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%», - говорится в сообщении.

По словам Степанова, пик заболеваемости ожидается в начале мая.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 27 апреля 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

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