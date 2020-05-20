На Волыни в психбольнице произошла повторная вспышка COVID-19

За сутки коронавирусом инфицированы 23 человека, из них 7 медиков.

На Волыни в психиатрической больнице произошла повторная вспышка коронавирусной инфекции: заболели 23 человека, из которых 7 медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель председателя Волынской облгосадминистрации Татьяна Щербак.

По ее словам, за прошедшие сутки в отделение коммунального предприятия «Волынская областная психиатрическая больница», расположенного в селе Олыка Киверцовского района, зафиксировали новую вспышку коронавируса.

Сейчас в заведении 23 новых случая инфицирования. Среди заболевших - 16 пациентов женского отделения психбольницы, имеющих психические расстройства и сопутствующие заболевания, а также семь медиков.

Как отметила Щербак, ранее, 4 мая, скончалась 49-летняя жительница Маневичского района, которая лечилась в психиатрической клинике в Олыке. У нее диагностировали коронавирус.

По состоянию на 15 мая, в больнице коронавирус был зафиксирован у 16 ​​человек - у 14 пациентов и двух медиков.