Паводки на западе Украины: Минздрав предупредил жителей проблемных областей о новых угрозах

По словам Степанова, в регион могут прийти кишечные инфекции.

В западных регионах, где в результате дождей произошли масштабные наводнения, могут произойти вспышки кишечных инфекций.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на владу".

"Конечно, кроме COVID-19, по той статистике, которая была ранее, мы готовимся к возможным вспышкам кишечных инфекций. Потому что это вода - то есть такое возможно. Мы всегда готовимся и готовим систему сразу после того, как такое происходит", - сказал Степанов.

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Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тысяч жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.

Интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В четырех западных областях из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов.

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