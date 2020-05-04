В ВСУ коронавирус обнаружили еще у двух военных, всего болеют 48 человек

За период пандемии выздоровели 33 человека и 2 летальных случая.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксированы два новых случая COVID-19, всего коронавирусом болеют 48 военнослужащих.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

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"На 07:00 4 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 311 военнослужащих, в 107 из них изоляция завершается в ближайшие трое суток.

"Один военнослужащий находится в заведении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона), в Черновицкой области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - добавили в командовании.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине выявлено 418 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в Украине зарегистрирован 12 331 случай болезни COVID-19, из них 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели.