В Минздраве раскрыли коронавирусную статистику за неделю: умерли 84 украинца

В течение недели 4 тыс. 108 человек выздоровели, а 84 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19.

В Украине за неделю зафиксировано более 4,4 тыс. новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Так, с 10 по 16 июля зафиксировано 4 тыс. 421 новый случай заболевания COVID-19.

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Кроме того, в течение недели 4 тыс. 108 человек выздоровели, а 84 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19.

"По итогам недели количество активных больных в стране возросло на 269 человек. Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях", - уточнили в ЦОС.

Отмечается, что за неделю было проведено 68 тыс. 022 ПЦР-исследования.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что будет с карантином в Украине после 31 июля.

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