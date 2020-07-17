Степанов рассказал, что будет с карантином в Украине после 31 июля

Степанов отметил, что из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, нельзя отказаться от ограничительных мер.

Из многих источников звучит информация, пока неофициальная, что Кабинет министров будет рассматривать вопрос о продлении карантина после 31 июля.

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью РБК-Украина расскрыл подробности карантинного вопроса в Украине.

В часности, Степанов отметил, что из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, нельзя отказаться от ограничительных мер.

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"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать. Мы готовим проект постановления. Пока, согласно рабочей версии, мы продлеваем карантин еще на месяц. Но будем вносить определенные изменения в сами правила, в условия адаптивного карантина", - отметил министр.

Степанов рассказал, что Минздрав планирует поделить Украину на "зоны".

"Пока мы планируем не столько изменение критериев, сколько хотим сделать более прогнозируемым, чтобы было четко видно, при достижении каких критериев мы будем переходить в различные зоны. Например, в желтую, красную или зеленую. Чтобы это было более прогнозируемо для украинцев, чтобы мы понимали заранее, где мы находимся, куда мы движемся в зависимости от региона – это первое.

Второе – если мы говорим о регионах, то мы уже сейчас наблюдаем ситуацию, например, во Львовской области, где у нас фиксируется рост количества заболевших в течение двух недель. С одной стороны – идет рост показателей Львовской области в целом. С другой – это, по большей части, идет за счет города Львов. Есть районы, где количество заболевших меньше. Я думаю, что все это нужно предусматривать.

Потому мы пытаемся балансировать между максимально возможным комфортом и ограничениями, правилами, которых мы будем придерживаться еще долго, исходя из развития эпидемической ситуации", - заверил министр.

"Нужно отдавать себе отчет, что на сегодня ситуация изменилась и мы должны использовать элементарные правила. Это – маска в помещении, в лифте, в магазине и так далее. Я, например, не испытываю от этого дискомфорта. У меня всегда при себе маска, вторая – в кармане. Я не испытываю также дискомфорта, обрабатывая антисептиком руки. Потому что непроизвольно человек все равно прикасается к лицу. Я не испытываю дискомфорта и от соблюдения социальной дистанции.

Мне кажется, что соблюдение этих правил не является чем-то сложным. И для меня, например, непонятно, когда кто-то высказывает протест по поводу этих правил. Коронавирус – это не легкое заболевание. Иногда развитие болезни бывает крайне стремительным. Конечно, в группе риска все люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с онкологией, с хроническими заболеваниями легких, печени, почек, а также люди в возрасте. Элементарное соблюдение правил снижает вероятность заболеть и заразить других, в том числе, людей из группы риска.

По поводу сроков я думаю, что здесь нужно отталкиваться от того, что пока в мире не существует вакцины и стопроцентно действенных лекарственных препаратов, у которых в показаниях будет внесено COVID-19. Конечно, процесс лечения совершенствуется, даже если посмотреть на примере нашей страны. Это нельзя сравнить с тем, как это было еще три месяца назад", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский призвал не продлевать карантин надолго, потому что все уже устали. Об этом заявил президент Украины во время традиционной селекторного совещания. Зеленский считает, что продлить ограничения стоит пока максимум на месяц и действовать в соответствии с ситуацией. Люди должны жить в безопасности, при этом экономика не может стоять на паузе, - добавил глава государства.

Карантин в Украине пока установлен до конца июля.

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