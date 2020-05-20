"90% врачей на больничном, а костюмы защиты у нас от волонтеров»: врачи с Черновцов взывают о помощи – Bloomberg (видео)

В одной из больницы Черновцов проблемы как с аппаратурой для лечения больных COVID-19, так и с оснащением самих медиков.

Зарубежное издание Bloomberg опубликовало видео с одной из больниц охваченного смертельным коронавирусом города Черновцы.

В больнице как проблемы с аппаратурой для лечения больных COVID-19, так и с оснащением самих медиков. К тому же большая часть персонала там находится на больничном.

«80-90% персонала на больничном. Их просто нет», - рассказывает 37-летняя доктор Ольга Кобевко - единственный специалист инфекционного отделения в этой больнице.

Doctors in Ukraine are dealing with a lack of PPE, medicine, substandard equipment and low wages while saving lives from the #coronavirus#Украине#Covid_19pic.twitter.com/YTkBGQUNa2 — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 19, 2020

Машина поддержки дыхания ломается, и пациент с коронавирусом начинает беспомощно задыхаться. Кобевко бегает из палаты в палату, ища электрика среди других пациентов, кто мог бы починить устройство. В конце концов, она сама находит способ заставить его работать снова.

Сама больница рассчитана на 60 пациентов, но сейчас размещает 100. Условия здесь плачевные: оборудование сломано или устарело, лекарств не хватает, а зарплаты у врачей очень низкие.

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«У нас аппаратуры нет, оснащения нет, вот врачи-девушки, видите, заправляют подушки», - рассказывает Кобевко.

"Пациенты умоляют: "Воздуха, дайте мне воздуха", - а ты ничего не можешь сделать. Ты просто продолжаешь сжимать эту подушку, неспособную спасти жизнь. Это хуже всего. А централизованная система подачи кислорода стоит не дорого", - говорит Кобевко.

«Эти маски у нас - FFP2. Они не полностью защищают. Должен быть выше степень защиты. Но увы. И даже одноразовыми или многоразовыми костюмами почти всегда нас волонтеры обеспечивают», - рассказывает врач скорой помощи Светлана Падинич.

Как сообщал УНИАН, в больницах Черновицкой области заполнено 56% коек, выделенных для больных коронавирусом.



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