Пациентка житомирской больницы считает, что COVID-19 каждый из пациентов переносит по-своему.

Пациентка одной из больниц Житомира, где лечат больных коронавирусом, рассказала об ужасных условиях, в которых приходится работать медикам.

Своими наблюдениями женщина поделилась в Facebook.

"Представьте: Вы в скафандре 12 часов. Есть только глаза. Медицинская одежда не проветривается, то есть ваш пот с вами, его даже вытереть нельзя, потому что руки в резиновых перчатках. Вы мокрые, постоянно бегаете из палаты в палату, потому что в каждой из палат есть больные, у которых за 40 температура и надо капельницы. Постоянно... Я ночью вышла в туалет. Перед ним на полу, обнявшись, спали 2 медсестрички. Потому ложиться негде, каждый уголок отделения с больным, так и легли на пару минут, уставшие. В скафандрах и резиновых перчатках. Через секунду они попали с вопросом все ли "ок" у меня. Я даже сказать не смогла, кивнула. Потому что это реальность. Реальность наших больниц и врачей", - рассказала Ирина Яцык.

Также женщина отметила, что COVID-19 каждый из пациентов переносит по-своему.

"У кого-то спина болит, кому бровь чешется, а кого-то на второй день не спасают. Как и наличие вкуса и обоняния. У меня, например, обоняние было постоянно, а вкус пищи был такой, будто все морской водой обработанное. Соленое, приторное и ощущение каких-то водорослей на зубах. Целых 15 дней", - отметила пациентка.

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При этом Ирина призвала всех носить маски и держать дистанцию.

"Больниц у нас мало, врачи тоже люди, болеют так же. Берегите себя и близких! COVID-19 существует. Несмотря на все масонские заговоры и договоренности. Несмотря на все наши верования в то, что пройдет легко и "меня это не касается", - подчеркнула Ирина Яцык.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине превысило 400 тысяч человек, за последние сутки - почти 7 тысяч новых случаев.

Коронавирус в Украине: что известно

С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красной" зоне оказались 11 областных центров.

В Украине хотят штрафовать нарушителей карантина прямо на месте. Соответствующий законопроект подан в Верховную раду.

По состоянию на субботу, 31 октября, в Украине были занято более 67% больничных коек для пациентов с коронавирусом. При этом нет ни одного региона, где занято менее 50% таких коек.

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Автор: Денис Прядко