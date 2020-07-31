Самую критическую ситуацию с COVID-19 в Украине следует ожидать в октябре – инфекционист

Врач напомнил о традиционном сезоне гриппа и ОРЗ.

Самую критическую ситуацию насчет распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине следует ожидать в октябре, когда начинается сезон острых респираторных заболеваний.

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Такой прогноз в интервью «Обозревателю» сделал врач-инфекционист, бывший руководитель Центра общественного здравоохранения Украины Владимир Курпита.

«Наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то на второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний», – спрогнозировал врач.

Он подчеркнул, что Киев находится в зоне опасности в связи с тем, что это город-миллионник, куда приезжает большое количество людей как изнутри страны, так и извне. «Это город, который имеет огромную сеть различных заведений и транспорта, где, собственно, и происходит передача вируса», – добавил Курпита.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров о новых правилах адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

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