Новые случаи COVID-19 на Буковине: география распространения
15:01, 12 мая 2020Страна
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В целом в Черновицкой области от коронавируса выздоровели уже 390 человек.
REUTERS
За минувшие сутки в области зафиксировали 72 новых случая COVID-19. Самому старшему больному – 87, а младшему – 6. Среди них 31 женщина, 41 мужчина и двое детей.
В целом в Черновицкой области от коронавируса выздоровели уже 390 человек, сообщает пресс-служба ОГА.
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География распространения новых случаев:
- Черновцы - 28
- Сторожинецкий район - 3
- Заставновский район - 3
- Глыбокский район - 14
- Кицманский район - 14
- Герцаивский район - 2
- Новоселицкий район - 4
- Вижницкий район - 4
Общая численность инфицированных по области от первого установленного случая - 2396 лица.
Как сообщал ранее УНИАН, в Украине систему здравоохранения уже готовят ко второй вспышке коронавирусной инфекции.
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