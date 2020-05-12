Новые случаи COVID-19 на Буковине: география распространения

В целом в Черновицкой области от коронавируса выздоровели уже 390 человек.

За минувшие сутки в области зафиксировали 72 новых случая COVID-19. Самому старшему больному – 87, а младшему – 6. Среди них 31 женщина, 41 мужчина и двое детей.

В целом в Черновицкой области от коронавируса выздоровели уже 390 человек, сообщает пресс-служба ОГА.

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География распространения новых случаев:

Черновцы - 28

Сторожинецкий район - 3

Заставновский район - 3

Глыбокский район - 14

Кицманский район - 14

Герцаивский район - 2

Новоселицкий район - 4

Вижницкий район - 4

Общая численность инфицированных по области от первого установленного случая - 2396 лица.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине систему здравоохранения уже готовят ко второй вспышке коронавирусной инфекции.

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