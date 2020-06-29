Более 60% украинцев считают, что количество новых больных COVID-19 в Украине еще расти - опрос
Более 60% граждан Украины считают, что количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в стране скоро будет расти.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного 20-23 июня опроса, которые сегодня обнародованы на сайте Киевского международного института социологии.
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18% опрошенных считают, что эпидемия в нашей стране преодолена, и новых больных скоро станет меньше.
В то же время 63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных скоро расти.
19% опрошенных не смогли определиться с ответом.
Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки, по состоянию на утро 29 июня, зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В пяти областях за сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.
*** Опрос проведен с 20 по 23 июня методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.
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