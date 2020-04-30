В Минздраве назвали регионы с наибольшей смертностью от коронавируса

В частности, это Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0).

Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

В частности, это Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0).

"По поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%). 70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и другое. 90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что девять человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.

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По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрирован 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19.

Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения, летальность - 2,5%.

Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.

Все пациенты из количества умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации в медучреждения до смерти - 7 дней.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 30 апреля зафиксировано 10 тыс. 406 случаев заболевания COVID-19.

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