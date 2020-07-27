В Украине общее число зафиксированных случаев COVID-19 превысило 65 тысяч: данные в регионах

За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 43 медицинских работника. Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве и Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской областях.

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 65 тыс. 656 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Было госпитализировано 161 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев», - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки количество тех, кто выздоровел, увеличилось на 315 человек.

Министр также сообщил, что за все время пандемии заболели 65 тыс. 656 человек, из них 4 тыс. 661 ребенок и 8 тыс. 380 медицинских работников.

В целом, добавил Степанов, в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 36 тыс. 122 человека, зарегистрировано 1 тыс. 616 летальных случаев.

Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 315 пациентов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области – 120, Ивано-Франковской – 96, Ривненской области – 78 и в Киеве – 70", - сказал Степанов.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2589 случаев;

Волынская область — 3616 случаев;

Днепропетровская область — 1330 случаев;

Донецкая область — 850 случаев;

Житомирская область — 1723 случая;

Закарпатская область — 4874 случая;

Запорожская область — 750 случаев;

Ивано-Франковская область — 4121 случай;

Кировоградская область — 695 случаев;

г. Киев — 7690 случаев;

Киевская область — 3548 случаев;

Львовская область — 8952 случая;

Луганская область — 120 случаев;

Николаевская область — 559 случаев;

Одесская область — 2960 случаев;

Полтавская область — 394 случая;

Ривненская область — 5701 случай;

Сумская область — 445 случаев;

Тернопольская область — 2773 случая;

Харьковская область — 3431 случай;

Херсонская область — 220 случаев;

Хмельницкая область — 1059 случаев;

Черновицкая область — 5634 случая;

Черкасская область — 902 случая;

Черниговская область — 720 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля 2020 года в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 116 783 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в мире уже более 16 миллионов инфицированных коронавирусом. Количество тех, кто поборол недуг, приближается к 10 миллионам.

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