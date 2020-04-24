В ВСУ количество больных коронавирусом перевалило за 50 человек

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания COVID-19, за прошедщие сутки зафиксировано пять новых случаев инфицирования.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«На 7:00 24 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая», - говорится в сообщении.

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На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 42 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Указывается, что четверо больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Харьковская областная инфекционная больница - 1 работник ВСУ), в Ривненской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

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