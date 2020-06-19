Новый антирекорд в Украине: 921 человек заболел коронавирусом за сутки
В Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, сейчас в Украине 34 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 033 пациента выздоровело.
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Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 1596 случаев;
- Волынская область — 1673 случая;
- Днепропетровская область — 1021 случай;
- Донецкая область — 350 случаев;
- Житомирская область — 1201 случай;
- Закарпатская область — 1960 случаев;
- Запорожская область — 547 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1940 случаев;
- Кировоградская область — 604 случая;
- г. Киев — 4176 случаев;
- Киевская область — 2142 случая;
- Львовская область — 3540 случаев;
- Луганская область — 71 случай;
- Николаевская область — 338 случаев;
- Одесская область — 1200 случаев;
- Полтавская область — 289 случаев;
- Ривненская область — 2693 случая;
- Сумская область — 246 случаев;
- Тернопольская область — 1605 случаев;
- Харьковская область — 1744 случая;
- Херсонская область — 185 случаев;
- Хмельницкая область — 608 случаев;
- Черновицкая область — 4211 случаев;
- Черкасская область — 585 случаев;
- Черниговская область — 459 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 года в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.
В Минздраве призывают выполнять основные инструкции и рекомендации по противодействию эпидемии: использовать защитные маски, следовать социальной дистанции, мыть руки и пользоваться дезинфекторами.
"Каждый день количество больных в стране значительно растет. За две недели статистика по 300-400 инфицированных на сутки увеличилась до более 900! Ситуация крайне серьезная. Минздрав предупреждает: выполняйте основные инструкции и рекомендации по противодействию эпидемии: используйте защитные маски, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами. Помните: 921 - это не просто цифры. За каждой из них - жизнь человека. Берегите свое здоровье!" - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал УНИАН, из-за роста заболеваемости на протяжении последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.
Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине за сутки было зафиксировано 829 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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