Композиция украинок понравилась слушателям во всем мире.

Представительницы Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil поразили всех своим исполнением песни "Teresa & Maria". Певицы заняли третье место и получили в целом 453 балла.

Однако композиция настолько понравилась слушателям, что оказалась в мировом чарте iTunes Worldwide. Об этом говорится на официальной странице Worldwide iTunes Song Chart.

Сейчас конкурсная песня украинок "Teresa & Maria" находится на 23 месте среди 200 самых прослушиваемых песен. Интересно, что украинский дуэт обогнал известную американскую певицу Тейлор Свифт и победительницу прошлогоднего "Евровидения" Loreen. Их песни заняли 27 и 29 место в чарте.

Видео дня

Реакция АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil

Этой радостной новостью поделились у себя в Instagram и АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil. В частности, рэперша написала об этом так:

"Вау! Наша песня "Teresa & Maria" вошла в мировой чарт iTunes Worldwide".

К слову, композиция "Teresa & Maria" длительное время держится и в топ-3 песен в украинском чарте Топ-100 в iTunes.

Напомним, ранее стало известно, что Jerry Heil и Alyona Alyona планировали выступить с другой песней на "Евровидении-2024".

Вас также могут заинтересовать новости: