Сербия осуждает российскую агрессию, но и вводить санкции против агрессора не хочет.

Сербия осуждает российское вторжение в Украину и выражает свою поддержку Киеву. Об этом заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пишет Reuters.

"Сербия привержена уважению международного права и территориальной целостности государств-членов Организации Объединенных Наций, включая Украину... Мы открыты для дружеских дискуссий по всем вопросам и на всех уровнях", - сказал Вучевич в заявлении.

Как отмечает Reuters, Сербия неоднократно осуждала вторжение России в Украину в 2022 году, но ее отказ присоединиться к международным санкциям испортил отношения с Киевом. Поэтому двухдневный визит Кулебы в Белград вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской стал первой с начала войны поездкой в Сербию украинских чиновников такого уровня.

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"Президент Сербии популист Александар Вучич пытается найти баланс между кандидатством страны в Европейский Союз и традиционными связями с Россией и Китаем. Поддержка России среди сербского населения является результатом исторических религиозных, политических и военных связей. В соцсетях широко распространяется пророссийский контент", - пишет Reuters и добавляет, что официально Белград признает Украину в границах 1991 года, а Киев взамен не признает независимость Косово.

С 2022 года Сербия приняла определенное количество украинских беженцев, посылает гуманитарную помощь Украине и пообещала помочь усилиям украинцев в послевоенном восстановлении.

Война в Украине: позиция Сербии

Как писал УНИАН, Сербия осталась единственной страной в Европе, которая расширяет военное и гражданское сотрудничество с РФ. Сербия закупает российские вооружения и перенимает опыт гражданских отраслей.

Вместе с тем Сербия косвенно продает свое оружие Украине. Президент Вучич публично заявил, что Белград не будет мешать поставкам сербского оружия в Украину.

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