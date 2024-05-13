Федоренко подчеркнул, что нельзя сказать, что никакие работы не велись.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, рассказал о ситуации с укрепрайонами в Харьковской области, где активизировались россияне.

"Относительно укрепрайонов. Если проанализировать, как проводил укрепление своих боевых позиций и оккупированных территорий противник, мы видели эти спутниковые снимки, где просто гектары и километры перерыты — линии обороны, фортификационные сооружения, "зубы драконов"; противотанковое, противопехотное минирование; первая линия обороны, вторая, третья. В полной ли мере зеркально была устроена подготовка боевых позиций Сил обороны? По моему убеждению, нет", – отметил он в интервью NV.

При этом Федоренко подчеркнул, что нельзя сказать, что никакие работы не велись и никто не чувствовал, что эта угроза может быть. Оборонительные линии были подготовлены. Насколько они качественны и эффективны – покажет время.

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"В этот момент идет активное дообустройство позиций и в частности оборонительных линий, согласно тем вызовам, которые уже стали наиболее очевидны и понятны. Я в этой ситуации сказал бы, что нам обязательно надо употреблять такое понятие как постоперационная деятельность: когда произошло, почему это произошло, почему противник имел успех и что нужно сделать сегодня, что завтра, чтобы в будущем такие сценарии не повторялись ни в одной из областей Украины", – резюмировал военный.

Ситуация на Харьковщине

10 мая российские оккупанты начали наступательные действия на Харьковщине. Около 5 утра враг пытался прорвать оборону украинских войск, бои длятся уже несколько дней. Враг имеет определенные успехи.

Аналитик издания Bild Юлиан Репке сообщил, что за последние несколько дней РФ захватила 10 населенных пунктов Харьковской области. Ранее DeepState сообщал о захвате населенных пунктов Стрелечья, Пыльное, Красное, Борисовка, Огирцево и Плетеневка.

Ранее военный эксперт Роман Свитан сказал, что у России нет сил для наступления на Харьков, но целью РФ может быть Волчанск Харьковской области. По состоянию на 16:00 13 мая город находился под контролем Украины, об этом сообщал бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник.

Позже в Генштабе отметили, что на Харьковском продолжаются бои. Подразделения украинских войск проводят мероприятия по зачистке на северной окраине Волчанска.

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