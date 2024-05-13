Западные СМИ активно публикуют рецепт яичного скрембла Люси Лью на фоне недавней премьеры ее сериала. Американская звезда тайского происхождения, возможно, уже известна кому-то по своей роли в сериале "Почему женщины убивают".
В апреле на платформе Netflix вышла новинка с ее участием - сериал-драма "Мужчина во весь рост" - эта премьера привлекла внимание к предпочтениям Лью. В частности, к ее фирменному рецепту яичного скрембла с хрустящим бататом. Этапы приготовления блюда описал Parade.
Ингредиенты для домашнего скрембла от Люси Лью: яйца размера L, зеленый лук (или лук-шалот), помидоры черри, сыр пармезан и моцарелла, свежие листья базилика, оливковое масло, соль и перец. Вам также понадобится пара деревянных палочек для еды, если вы желаете на 100% воссоздать завтрак Лью.
Для "картошки фри" из батата вам понадобится: предварительно обжаренный сладкий батат, нарезанный ломтиками (кожуру чистить не нужно, вместо батата можно взять и обычный картофель), оливковое масло, кайенский перец, соль, перец.
Как приготовить яичницу и фри от Люси Лю
- Разогреваем сковороду на среднем огне, добавляем оливкового масла.
- Осторожно разбиваем яйца на сковородку. Когда яйца начнут готовиться, аккуратно помешивайте их палочками от краев внутрь, обеспечивая равномерное приготовление.
- Как только яичница достигнет желаемой консистенции, переложите ее на тарелку с помощью палочек. Сверху на яичницу выложите помидоры, лук-шалот, базилик и сыр.
- Для приготовления фри, разогрейте сковороду на среднем или сильном огне. Далее снова добавляем оливковое масло, но теперь еще и заправляем его солью, обычным черным молотым перцем и кайенским перцем на свой вкус.
- Выкладываем на сковороду порезанный батат, жарим до золотисто-коричневой корочки.
- Когда батат хорошо подрумянится, подавайте его вместе с яичницей.
СМИ утверждают, что уже опробовали этот рецепт и сочетание яиц с хрустящим бататом - действительно невероятное, ведь приправы Лью подчеркнули натуральные вкусы продуктов, не перебивая оригинальный вкус резкостью, отмечает Parade.
Также среди плюсов рецепта - техника взбивания яиц палочками. Она позволяет "экономить посуду", то есть лишних тарелок мыть не придется, акцентирует СМИ.
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