Речь идет о скрембле с бататом от Люси Лью, которую мы знаем по сериалам "Почему женщины убивают" и "Мужчина во весь рост".

Западные СМИ активно публикуют рецепт яичного скрембла Люси Лью на фоне недавней премьеры ее сериала. Американская звезда тайского происхождения, возможно, уже известна кому-то по своей роли в сериале "Почему женщины убивают".

В апреле на платформе Netflix вышла новинка с ее участием - сериал-драма "Мужчина во весь рост" - эта премьера привлекла внимание к предпочтениям Лью. В частности, к ее фирменному рецепту яичного скрембла с хрустящим бататом. Этапы приготовления блюда описал Parade.

Ингредиенты для домашнего скрембла от Люси Лью: яйца размера L, зеленый лук (или лук-шалот), помидоры черри, сыр пармезан и моцарелла, свежие листья базилика, оливковое масло, соль и перец. Вам также понадобится пара деревянных палочек для еды, если вы желаете на 100% воссоздать завтрак Лью.

Видео дня

Для "картошки фри" из батата вам понадобится: предварительно обжаренный сладкий батат, нарезанный ломтиками (кожуру чистить не нужно, вместо батата можно взять и обычный картофель), оливковое масло, кайенский перец, соль, перец.

Как приготовить яичницу и фри от Люси Лю

Разогреваем сковороду на среднем огне, добавляем оливкового масла. Осторожно разбиваем яйца на сковородку. Когда яйца начнут готовиться, аккуратно помешивайте их палочками от краев внутрь, обеспечивая равномерное приготовление. Как только яичница достигнет желаемой консистенции, переложите ее на тарелку с помощью палочек. Сверху на яичницу выложите помидоры, лук-шалот, базилик и сыр. Для приготовления фри, разогрейте сковороду на среднем или сильном огне. Далее снова добавляем оливковое масло, но теперь еще и заправляем его солью, обычным черным молотым перцем и кайенским перцем на свой вкус. Выкладываем на сковороду порезанный батат, жарим до золотисто-коричневой корочки. Когда батат хорошо подрумянится, подавайте его вместе с яичницей.

СМИ утверждают, что уже опробовали этот рецепт и сочетание яиц с хрустящим бататом - действительно невероятное, ведь приправы Лью подчеркнули натуральные вкусы продуктов, не перебивая оригинальный вкус резкостью, отмечает Parade.

Также среди плюсов рецепта - техника взбивания яиц палочками. Она позволяет "экономить посуду", то есть лишних тарелок мыть не придется, акцентирует СМИ.

Кулинарные приключения Мэрилин Монро - что обожала известная блондинка

Недавно мы также публиковали список 14 блюд и напитков, мимо которых не могла при жизни пройти секс-символ Голливуда Мэрилин Монро. Известно, что актриса часто сидела на диетах, но при этом обожала пить калорийное шампанское Dom Pérignon и есть на десерт мороженое "сандей". Как ей удавалось сочетать такие пристрастия в еде со стройной фигурой - в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: