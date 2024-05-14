По данным журналистов, разговор состоялся во время визита министра в США.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Дональд Трамп во время встречи в апреле обсуждали соглашение о завершении войны в Украине.

Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник. По их данным, Кэмерон убеждал политика одобрить увеличение военной помощи Украине, поскольку это поможет удержать линию фронта и даст Трампу "наилучшие возможные условия" для попытки заключить соглашение между странами, если он победит на выборах.

"Каковы наилучшие условия, при которых вы как президент сможете заключить сделку в январе?" - спросил Трампа Кэмерон. Видео дня

Пресс-секретарь британского премьера Риши Сунак заявил Politico, что позиция Великобритании по войне не изменилась. "Я не признаю эти сообщения. Наша позиция не изменилась. Путин должен потерпеть поражение. Сейчас, как никогда ранее в этом конфликте, крайне важно, чтобы Путин получил четкий сигнал о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он.

Сам Сунак заявил журналистам, что не читал эту статью. "Но что я могу вам сказать, так это то, что мы лидируем, когда речь идет об Украине. Инвестиции в безопасность Украины - это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими - со всеми вытекающими отсюда последствиями", - добавил премьер-министр.

План Трампа: что известно

Бывший президент США постоянно говорит, что способен закончить войну в Украине за сутки, если вернется в Белый дом. Он заявлял, что посадит президента Владимира Зеленского и Путина за стол переговоров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом заявил, что тот не даст ни копейки на войну, если победит на выборах.

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