Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

На Харьковском направлении продолжаются бои, подразделения украинской армии проводят зачистку на северной окраине Волчанска. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Как отмечают в Генштабе, обстановка по всей линии фронта контролируется Силами обороны. Украинские воины наносят врагу потери, восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют тактические успехи.

"На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск", - говорится в сообщении.

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Кроме того, добавили в Генштабе, началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

"Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сводке.

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до семи, на Северском - до 14, на Краматорском - до 31, а на Покровском - до 31.

"На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями", - отметили в Генштабе.

Также сообщается, что в Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский самолет Су-25.

"Все попытки российских оккупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников", - говорится в сообщении.

Битва за Харьковскую область: последние новости

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад российские оккупационные войска активизировались в Харьковской области. Эксперты считают, что целью россиян является Волчанск.

Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады, воюющей на севере Харьковщины, отметил, что российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону в Харьковской области.

По его словам, на Харьковщине есть ряд направлений, где противник имел тактический успех. Он был обусловлен несколькими факторами. Это ландшафт местности, близость некоторых населенных пунктов к линии боевого соприкосновения, а также маневры, которые совершил враг.

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