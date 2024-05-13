Она вспомнила, как с ней не хотели говорить на русском языке.

Российская актриса Валентина Талызина, которая поддерживает кровавую политику Кремля, высказалась об украинцах.

В частности, в одном интервью путинистка вспомнила, как много лет назад была на Западе Украины и пожаловалась на то, что с ней не захотели говорить на русском языке.

"Я приезжала в Ивано-Франковск, там хорошие молочные продукты. Я приходила на рынок и говорила: "Мне понравился ваш творог, сколько он стоит?". А она мне "буль-буль на украинском". Я говорю: "Извините, я не понимаю, вы же знаете русский язык. Я же у вас покупаю, сколько стоит?". И она опять "буль-буль", а тогда говорю: "Да пошла ты", - сказала сторонница диктатора Вячеславу Манучарову.

А потом добавила, что до сих пор не понимает такого отношения к себе.

"Я не могу это объяснить... Это ненависть младшего брата", - подчеркнула путинистка.

Что Валентина Талызина говорит о войне в Украине

В 2014 году актриса открыто заявляла, что поддерживает политику диктатора и оккупацию Крыма. Она также не против полномасштабной войны против Украины. По словам путинистки, российские артисты, которые не поддержали агрессора, якобы "нехорошие люди, которые не имеют совести".

К слову, за свою позицию в апреле 2023 года Талызина попала в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Напомним, ранее путинистка Снежана Егорова набросилась на свою дочь, которая осудила ее позицию.

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