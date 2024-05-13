Военные информируют о передвижении БПЛА.

Украина находится под атакой российских беспилотных летательных аппаратов, воздушная тревога охватила большую часть страны.

Так, об опасности предупреждают жителей Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской области.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало о группе дронов на Кировоградщине, они двигались в сторону Черкасской области. Из Винницкой области дрон двигался на Хмельнитчину, а из Запорожской - на Днепр. Еще одну группу фиксировали на Николаевщине, она двигалась в сторону Кировоградской области.

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