Правительство предложило парламенту приблизить налоговое законодательство Украины к нормам Евросоюза.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №11256 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Евросоюза в части акцизного налога, в частности на топливо.

Цель – выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в Евросоюзе. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, среди прочего проект закона предусматривает установление новых размеров ставок акцизного налога на топливо с учетом их минимального уровня, предусмотренного Директивой Совета ЕС о реструктуризации системы по налогообложению энергопродуктов и электроэнергии, которые будут вступать в силу с 1 января 2028 года.

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В частности, на основные виды горючего предложено установить следующие ставки акцизного налога:

на бензины – 359 евро за 1000 л;

на газойли (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 л;

на сжиженный газ – 277 евро за 1000 литров.

Также установлен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027-го включительно (в течение четырех лет), учитывая общую разницу между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 1 января 2028 года, и размерами ставок акцизного налога на эти товары согласно действующим нормам Налогового кодекса.

Акцизы на топливо в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что с 1 июля 2023 года в Украине был возвращен налог на добавленную стоимость на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме того, тогда же начали действовать довоенные ставки акцизов: на бензин – 213,5 евро за каждые 1000 литров, на дизельное топливо – 139,5 евро; на автогаз – 52 евро.

В конце марта 2024 года замглавы налогового комитета парламента Ярослав Железняк, заявил, Кабинет министров одобрил законопроект о повышении акциза на топливо.

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