Есть ряд направлений, где противник имел тактический успех, говорит Федоренко.

Российские оккупационные войска продолжають попытки прорвать украинскую оборону в Харьковской области. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92-й отдельной штурмовой бригады имени Кошевого Атамана Ивана Сирко, которая воюет на севере Харьковской области, Юрий Федоренко, рассказал о текущей ситуации.

"Предлагаю рассмотреть эту ситуацию комплексно, не только в секторе Харьковской области — что происходит сейчас в целом в войне России против Украины? Задачи для РФ продолжают оставаться неизменными: уничтожение украинской государственности, каждого, кто называет себя украинцем. Есть поэтапность выполнения задач. Приоритетными областями для противника продолжают оставаться Донецкая и Луганская", – отметил он в интервью NV.

В то же время оккупанты понимают, что в ближайшие несколько недель "произойдет максимальное накопление сил и средств, военной помощи, в том числе при поддержке США это значит, что наше огневое воздействие по противнику будет достаточно мощным". Таким образом российская авиация будет не способна выполнять боевые задачи в полной мере.

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По словам военного, сейчас РФ пользуется ситуацией и нынешним "окном возможностей. Враг хочет растянуть силы и средства Сил обороны, а для этого нужно было открыть еще одно направление.

"Какие цели и задачи он перед собой ставил? Они осознают, что в полной мере выйти на административные границы Харькова им не удастся. Этого нельзя будет сделать, потому что сил и средств у них для этого недостаточно. Но проверить линию обороны, понять, где есть слабые участки, максимально нарастить свое присутствие для того, чтобы Силы обороны были вынуждены удерживать здесь серьезную группировку сил и средств, — это для противника важно, он это пытается выполнить", – подчеркнул военный.

Что касается ситуации непосредственно в Харьковской области, есть ряд направлений, где противник имел тактический успех. Он был обусловлен несколькими факторами, такими как ландшафт местности, близость некоторых населенных пунктов к линии боевого соприкосновения, а также маневрами, которые совершил враг.

"В первые дни возобновления боевых действий в Харьковской области противник применил бронированную, легкобронированную технику, которая обеспечивала сообщение, другие средства, но сразу достаточно мощно получил по зубам. Это произошло как за счет артиллерийских средств, так и беспилотных систем. Поэтому противник, пользуясь зеленкой, в некоторых направлениях проводил ударно-штурмовые действия, заходя через зеленые насаждения, лесопосадки, посадки, пытался штурмовать исключительно своей живой силой. На текущий момент на определенных рубежах противника удалось остановить", – резюмировал он.

Наступление РФ на Харьковщине

Несколько дней назад российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине. Враг имеет определенные успехи.

Аналитик издания Bild Юлиан Репке сообщил, что за последние несколько дней РФ захватила 10 населенных пунктов Харьковской области.

Эксперты считают, что целью россиян является Волчанск Харьковской области. По состоянию на 16:00 город находился под контролем Украины, об этом заявил бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник.

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