Оккупанты уничтожают жилые кварталы, чтобы заставить людей покинуть Харьков, а затем уничтожить его, отметил Терехов.

С тех пор как Харьков отразил попытку российского вторжения в первые месяцы 2022 года, он стал примером национального успеха в изнурительной войне Украины с Россией. Однако спустя два года после этой победы Харьков вновь оказался перед лицом этой угрозы, поскольку российские войска несколько дней назад начали новый прорыв в Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал The Washington Post, как сейчас живет город.

По словам Терехова, одно из важных изменений по сравнению с первоначальными атаками России заключается в том, что теперь оккупанты используют более разнообразный и жестокий набор оружия, отчасти благодаря новым поставкам из Ирана, Северной Кореи и Китая. Днем россияне предпочитают использовать управляемые авиабомбы, часто нацеленные на жилые кварталы. Ночью они переходят на ракеты класса "земля-земля" и беспилотники Shahed.

"Они специально уничтожают жилые кварталы… Их цель - запугать людей, заставить их покинуть Харьков, а затем нанести ущерб и уничтожить его. ... Мы должны сделать все возможное, чтобы не позволить русским превратить Харьков во второй Алеппо", - говорит Терехов.

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Терехов рассказал изданию, что не знает, что планируют российские войска; он мэр, а не военный эксперт. Но он настаивает на том, что хотя Путин и может разрушить Харьков, он никогда не овладеет им.

Терехов также заявил, что украинцы будут сражаться до тех пор, пока не вернут себе все земли в пределах международно признанных границ страны - включая Крым.

"Каковы гарантии, что Россия не вернется через пару месяцев или пару лет?" - сказал он. - "Для Украины еще один замороженный конфликт не является средством решения проблемы".

"По словам Терехова, если бывший президент Дональд Трамп вернется к власти, он поймет, что его план урегулирования конфликта в течение 24 часов путем давления на Украину с целью уступки территорий невозможен. Слишком много украинских мужчин, женщин и детей погибло, чтобы сдаваться сейчас. И Путин не заинтересован в мире, который позволит Украине остаться свободной и независимой страной", - пишет WP.

Наступление россиян в Харьковской области - что известно

Как писал УНИАН, по подсчетам немецкого военного аналитика Юлиана Рёпке, за три дня Россия захватила не менее 10 поселков вдоль границы на Харьковщине. Наступление ведется на двух отдельных участках - возле Волчанска и непосредственно к северу от Харькова.

Как заявлял военный эксперт Александр Мусиенко, российские оккупационные войска смогут обстреливать Харьков своей артиллерией, если им удастся подойти к городу на расстояние 25-30 километров.

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