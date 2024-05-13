В частности, Килмер отметил, что новые автомобили оснащены системами безопасности, которые предотвращают аварии.

Известный американский механик с 56-летним опытом Скотти Килмер предостерег водителей от покупки старых подержанных автомобилей. Хотя они дешевле и могут казаться выгодной альтернативой, они значительно менее безопасны, чем более современные модели авто.

В одном из видео на своем канале в YouTube Килмер отметил, что новые машины имеют ряд систем, которые обеспечивают безопасность пассажиров. К примеру, если вы попадете в аварию на старом авто, не факт что в нем будут подушки безопасности, и тогда вы рискуете сильно удариться о руль.

"В современных автомобилях везде есть подушки безопасности, поэтому, если вы попадете в аварию, вы не ударитесь о что-то твердое. И современные автомобили имеют зоны смятия", – пояснил специалист.

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Кроме того, в автомобилях, изготовленных до 2000 года, часто использовали больше стали, чем в современных автомобилях, что делало их более прочными, но это не спасало во время аварии – авто не брало на себя основной удар. Для сравнения, практически все современные автомобили имеют зоны смятия – участки кузова, которые предназначены для того, чтобы принять на себя повреждения и смягчить удар.

Также Скотти Килмер отметил, что новые автомобили оснащены системами безопасности, которые предотвращают аварии, например, антиблокировочной системой тормозов.

"Поэтому, если вы беспокоитесь о безопасности, то, пожалуй, не стоит покупать старую развалюху", – добавил он.

Каких подержанных авто стоит избегать: совет эксперта

Известный автомобильный эксперт Джим Старлинг предостерегает от покупки трех известных моделей на рынке подержанных автомобилей. Он утверждает, что они могут быть невероятно ненадежными.

В частности, мужчина советует избегать Land Rover Discovery Sport, которые выпускали с 2014 года по настоящее время. По словам Старлинга, проблемы с этой моделью возникают даже чаще, чем с Range Rover Evoque, а его надежность оценивают в 55,4%.

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